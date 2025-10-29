Noch keine Einigung! Semmering unter Zeitdruck

Der Damen-Riesentorlauf und Slalom-Klassiker am Semmering wackeln! Da das Land Niederösterreich und die Bergbahnen bislang keine Einigung erzielen konnten, droht den Traditionsrennen am Zauberberg die Absage. Die Veranstalter geben sich dennoch zuversichtlich.
Ursprünglich wäre der Semmering erst 2026 wieder als Austragungsort des Damen-Weltcups vorgesehen – wechseln sich die Niederösterreicher doch jährlich mit Lienz ab. Da die Osttiroler Gemeinde heuer jedoch ausfällt, wären am 27. beziehungsweise 28. Dezember ein Riesenslalom und ein Slalom am Zauberberg vorgesehen. Die Rennen wackeln nun allerdings.
Denn: Zwar wurden die Bewerbe bereits in den FIS-Kalender eingetragen, jedoch konnten sich die Veranstalter noch nicht mit den Hirschenkogel-Bergbahnen einigen. Seitens der niederösterreichischen Landesregierung heißt es: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie bei jeder anderen Großveranstaltung dieser Dimension sind organisatorische Abstimmungen auf der Zielgeraden.“ Doch ohne die Zustimmung der Bergbahnen ist jede andere Einigung zwecklos. Noch geben sich die Veranstalter am Semmering optimistisch, die Sache rechtzeitig zu klären und gehen von einer Einigung binnen der nächsten Wochen aus. Die Uhr tickt ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.