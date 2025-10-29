Vorteilswelt
Die Uhr tickt ...

Noch keine Einigung! Semmering unter Zeitdruck

Ski Alpin
29.10.2025 11:02
Sehen wir Mikaela Shiffrin auch heuer wieder am Semmering Gas geben?
Sehen wir Mikaela Shiffrin auch heuer wieder am Semmering Gas geben?(Bild: Pail Sepp)

Der Damen-Riesentorlauf und Slalom-Klassiker am Semmering wackeln! Da das Land Niederösterreich und die Bergbahnen bislang keine Einigung erzielen konnten, droht den Traditionsrennen am Zauberberg die Absage. Die Veranstalter geben sich dennoch zuversichtlich.

Ursprünglich wäre der Semmering erst 2026 wieder als Austragungsort des Damen-Weltcups vorgesehen – wechseln sich die Niederösterreicher doch jährlich mit Lienz ab. Da die Osttiroler Gemeinde heuer jedoch ausfällt, wären am 27. beziehungsweise 28. Dezember ein Riesenslalom und ein Slalom am Zauberberg vorgesehen. Die Rennen wackeln nun allerdings.

Den Weltcup-Rennen am Semmering droht die Absage.
Den Weltcup-Rennen am Semmering droht die Absage.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Denn: Zwar wurden die Bewerbe bereits in den FIS-Kalender eingetragen, jedoch konnten sich die Veranstalter noch nicht mit den Hirschenkogel-Bergbahnen einigen. Seitens der niederösterreichischen Landesregierung heißt es: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie bei jeder anderen Großveranstaltung dieser Dimension sind organisatorische Abstimmungen auf der Zielgeraden.“ Doch ohne die Zustimmung der Bergbahnen ist jede andere Einigung zwecklos. Noch geben sich die Veranstalter am Semmering optimistisch, die Sache rechtzeitig zu klären und gehen von einer Einigung binnen der nächsten Wochen aus. Die Uhr tickt ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
SemmeringNiederösterreichLienz
