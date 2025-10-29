Noch keine Einigung! Semmering unter Zeitdruck

Denn: Zwar wurden die Bewerbe bereits in den FIS-Kalender eingetragen, jedoch konnten sich die Veranstalter noch nicht mit den Hirschenkogel-Bergbahnen einigen. Seitens der niederösterreichischen Landesregierung heißt es: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie bei jeder anderen Großveranstaltung dieser Dimension sind organisatorische Abstimmungen auf der Zielgeraden.“ Doch ohne die Zustimmung der Bergbahnen ist jede andere Einigung zwecklos. Noch geben sich die Veranstalter am Semmering optimistisch, die Sache rechtzeitig zu klären und gehen von einer Einigung binnen der nächsten Wochen aus. Die Uhr tickt ...