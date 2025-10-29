Vorteilswelt
Was für ein Dekolleté!

Bei Brooks Naders Kleid darf nichts verrutschen!

Star-Style
29.10.2025 11:43
Model Brooks Nader sorgte für einen Wow-Moment bei einer Swarovski-Party in Los Angeles.
Model Brooks Nader sorgte für einen Wow-Moment bei einer Swarovski-Party in Los Angeles.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maya Dehlin Spach)

Den Kampf der Dekolletés bei der Swarovski-Party „Masters of the Light“ in Los Angeles hat Model Brooks Nader eindeutig für sich entschieden. Die Beauty glänzte nämlich in einem Kleid, das so knapp geschnitten war, dass nur bloß nichts verrutschen durfte!

0 Kommentare

Ihrem Ruf als Sexbombe hat Brooks Nader am Dienstagabend in Los Angeles mal wieder alle Ehre gemacht. Die Model-Schönheit, die als „Sports Illustrated“-Bikini-Schönheit ihren Durchbruch feierte, glänzte und glitzerte bei der Swarovski-Party in der Hollywood-Metropole nämlich in einem Kleid, das aufregender nicht sein hätte können.

Nader setzte auf wenig Stoff
Das graue Dress war nicht nur ultrakurz und reichte der 28-Jährigen nur gerade so über den Po, sondern war auch obenrum ziemlich knapp bemessen. Lediglich ein dünner Stoffstreifen spannte sich von einer Brust zur anderen, dazwischen gab es sehr viel nackte Haut.

Kurz und obenrum sehr knapp: Brooks Nader sorgte in L.A. für ein Blitzlichtgewitter.
Kurz und obenrum sehr knapp: Brooks Nader sorgte in L.A. für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maya Dehlin Spach)

Bei so wenig Stoff an den pikanten Stellen herrschte wohl akute „Blitzer“-Gefahr, die Nader an diesem Abend jedoch gekonnt umschiffte. Bei diesem Outfit waren ihr aber ohnehin alle Blicke gewiss.

Auch Brooks Naders Schwester Sarah Jane legte einen sexy Auftritt hin.
Auch Brooks Naders Schwester Sarah Jane legte einen sexy Auftritt hin.(Bild: AFP/MAYA DEHLIN SPACH)

Models sehr freizügig
Und das, obwohl die Konkurrenz nicht schlief! Die kam aber nicht nur aus der Familie, denn auch Nader-Schwester Sarah Jane war ziemlich freizügig unterwegs, sondern auch von Model-Kollegin Emily Ratajkowski.

Ratajkowski setzte mit ihrem schwarzen Mantel-Kleid nämlich ebenfalls auf jede Menge Dekolleté, in dem eine auffällige Kette funkelte. Die perfekte Pose, und schon wurden auch die Model-Beine der 34-Jährigen in den Fokus gerückt. Gelernt ist halt gelernt! 

Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maya Dehlin Spach)
Amelia Gray
Amelia Gray(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maya Dehlin Spach)

Nur ein Hauch von Glitzer überzog hingegen Model Amelia Gray: Denn die Tochter von TV-Star Lisa Rinna trug eindeutig das Nacktkleid des Abends!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
