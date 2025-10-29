Bei Brooks Naders Kleid darf nichts verrutschen!

Den Kampf der Dekolletés bei der Swarovski-Party „Masters of the Light“ in Los Angeles hat Model Brooks Nader eindeutig für sich entschieden. Die Beauty glänzte nämlich in einem Kleid, das so knapp geschnitten war, dass nur bloß nichts verrutschen durfte!
Ihrem Ruf als Sexbombe hat Brooks Nader am Dienstagabend in Los Angeles mal wieder alle Ehre gemacht. Die Model-Schönheit, die als „Sports Illustrated“-Bikini-Schönheit ihren Durchbruch feierte, glänzte und glitzerte bei der Swarovski-Party in der Hollywood-Metropole nämlich in einem Kleid, das aufregender nicht sein hätte können.
Nader setzte auf wenig Stoff
Das graue Dress war nicht nur ultrakurz und reichte der 28-Jährigen nur gerade so über den Po, sondern war auch obenrum ziemlich knapp bemessen. Lediglich ein dünner Stoffstreifen spannte sich von einer Brust zur anderen, dazwischen gab es sehr viel nackte Haut.
Bei so wenig Stoff an den pikanten Stellen herrschte wohl akute „Blitzer“-Gefahr, die Nader an diesem Abend jedoch gekonnt umschiffte. Bei diesem Outfit waren ihr aber ohnehin alle Blicke gewiss.
Models sehr freizügig
Und das, obwohl die Konkurrenz nicht schlief! Die kam aber nicht nur aus der Familie, denn auch Nader-Schwester Sarah Jane war ziemlich freizügig unterwegs, sondern auch von Model-Kollegin Emily Ratajkowski.
Ratajkowski setzte mit ihrem schwarzen Mantel-Kleid nämlich ebenfalls auf jede Menge Dekolleté, in dem eine auffällige Kette funkelte. Die perfekte Pose, und schon wurden auch die Model-Beine der 34-Jährigen in den Fokus gerückt. Gelernt ist halt gelernt!
Nur ein Hauch von Glitzer überzog hingegen Model Amelia Gray: Denn die Tochter von TV-Star Lisa Rinna trug eindeutig das Nacktkleid des Abends!
