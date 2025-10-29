EU-Staat führt Tempolimit für Fußgänger ein

Spott und Häme für die Slowakei

Dass das Tempolimit ausdrücklich auch für Fußgänger gilt, sorgte vor dem Parlamentsbeschluss für so manches Kopfschütteln und für Witze im Internet, wie etwa die Scherzfrage: „Kann ich in eine Radarfalle tappen, wenn ich noch schnell meinen Autobus erwischen will?“ Oder: „Was, wenn ich zu viel Sauerkraut gegessen habe und schnell wohin muss?“