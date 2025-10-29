Sie verdreht einem Real-Superstar den Kopf

Jetzt ist es offiziell! Mit einem Instagram-Beitrag, der das verliebte Pärchen vor einem mit Rosen geschmückten Bett zeigt, haben Virginia Fonseca und Vinicius Junior ihre Beziehung offiziell bekannt gegeben.
Bereits vor Wochen war über eine Beziehung zwischen der TV-Moderatorin und dem Real-Stürmer spekuliert worden, ehe Chat-Nachrichten zwischen Vinicius und Day Magalhaes auftauchten. Alles verziehen und vergessen?
So scheint es jedenfalls. Auf Instagram posteten Fonseca und Vinicius am Dienstag eine Bilderserie, die nicht gerade den Anschein macht, als würde die 26-Jährige dem Brasilianer die Nachrichten nachtragen. Zu sehen ist ein mit Luftballons, Teddybären und Rosen geschmücktes Bett, die Blüten sind zu zwei V und einem Herz geformt – wohl für Virginia und Vinicius.
Glück in der Liebe und im Spiel! Während Vinicius privat auf Wolke sieben schwebt, läuft auch im Job alles nach Plan. Mit dem 2:1-Sieg im „Clasico“ konnte Real Madrid den Vorsprung auf Barcelona am Sonntag auf fünf Punkte ausbauen.
