Schwarzarbeit und Co.: Finanz „zerlegte“ Baufirma!

Zuerst seien den Prüfern „massive Unstimmigkeiten in den Arbeitszeitaufzeichnungen“ aufgefallen. „Es wurde festgestellt, dass für rund 65.000 Arbeitsstunden keine lohnabhängigen Abgaben entrichtet worden waren“, hieß es weiter.

Plausible Erklärung? Fehlanzeige!

Leistungen, die auf den Baustellen tatsächlich erbracht wurden, fanden offenbar außerhalb der offiziell erfassten Zeiten statt. „Eine plausible Erklärung blieb die Geschäftsführung schuldig.“ Daraus hätten sich nicht deklarierte Lohnzahlungen in Höhe von rund 344.000 Euro ergeben.