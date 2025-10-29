Vorteilswelt
Steuerbetrug flog auf

Schwarzarbeit und Co.: Finanz „zerlegte“ Baufirma!

Tirol
29.10.2025 11:06
Tiroler Baufirma hinterzog halbe Million Euro Steuern (Symbolbild)
Tiroler Baufirma hinterzog halbe Million Euro Steuern (Symbolbild)(Bild: BMF)

Schwarzarbeit, Scheinfirmen und Scheinrechnungen: Die Finanz konnte den Steuerbetrug einer Tiroler Baufirma im Ausmaß von mehr als einer halben Million Euro aufdecken. Die beiden ehemaligen Geschäftsführer wurden vom Landesgericht Innsbruck bereits rechtskräftig verurteilt.

0 Kommentare

Die Tiroler Baufirma habe im Zeitraum von 2020 bis 2023 systematisch Steuern in Höhe von rund 556.000 Euro hinterzogen. „Durch Schwarzarbeit und den Einsatz von Scheinfirmen und Scheinrechnungen“, wie es vonseiten des Finanzministeriums am Mittwoch hieß.

Firmenbosse rechtskräftig verurteilt
Die beiden ehemaligen Chefs der Firma seien vom Landesgericht Innsbruck bereits rechtskräftig zu bedingten Haftstrafen sowie Geldstrafen verurteilt worden. Aufgeflogen war der systematische Steuerbetrug durch eine Kontrolle des Prüfdiensts für Lohnabgaben.

Zitat Icon

Es wurde festgestellt, dass für rund 65.000 Arbeitsstunden keine lohnabhängigen Abgaben entrichtet worden waren.

Ein Sprecher des Finanzministeriums

Zuerst seien den Prüfern „massive Unstimmigkeiten in den Arbeitszeitaufzeichnungen“ aufgefallen. „Es wurde festgestellt, dass für rund 65.000 Arbeitsstunden keine lohnabhängigen Abgaben entrichtet worden waren“, hieß es weiter. 

Plausible Erklärung? Fehlanzeige!
Leistungen, die auf den Baustellen tatsächlich erbracht wurden, fanden offenbar außerhalb der offiziell erfassten Zeiten statt. „Eine plausible Erklärung blieb die Geschäftsführung schuldig.“ Daraus hätten sich nicht deklarierte Lohnzahlungen in Höhe von rund 344.000 Euro ergeben.

„Netzwerk von Scheinunternehmen“
Weiters habe das Amt für Betrugsbekämpfung ein „Netzwerk von Scheinunternehmen“ aufgedeckt, das „angeblich Bauleistungen als Subfirmen“ erbrachte. „Die fingierten Rechnungen führten zu einer weiteren Abgabenverkürzung von etwa 212.000 Euro“, hieß es weiter.

Zitat Icon

Wer glaubt, sich durch unlautere Mittel einen Vorteil verschaffen zu können, riskiert empfindliche Strafen.

Finanzminister Markus Marterbauer

Bild: Eva Manhart

Bedingte Haftstrafen und Geldstrafen 
Der Hauptangeklagte und Stiefvater des Mitangeklagten wurde zu zwölf Monaten bedingter Haft und zu einer Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro verurteilt – zur Hälfte bedingt. Der Mitangeklagte fasste drei Monate bedingt und eine Geldstrafe von 70.000 Euro, ebenfalls zur Hälfte bedingt, aus.

Finanzminister meldet sich zu Wort
„Betrug schadet allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und untergräbt den fairen Wettbewerb. Wer glaubt, sich durch unlautere Mittel einen Vorteil verschaffen zu können, riskiert empfindliche Strafen“, hielt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) fest.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Kommentare

