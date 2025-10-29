28 Fahrzeuge beschädigt: Kürbiswerfer geschnappt

Auch Mopedautos umgeworfen

Dabei richteten sie in zwölf Ortschaften im Bezirk Bruck an der Leitha hohen Sachschaden an: Heck- und Windschutzscheiben gingen zu Bruch, Karosserien wurden demoliert. Zusätzlich soll einer der Beteiligten auch ein Mopedauto zweimal umgeworfen haben. Der Gesamtschaden dürfte laut ersten Schätzungen bei rund 50.000 Euro liegen.