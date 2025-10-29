28 Fahrzeuge beschädigt: Kürbiswerfer geschnappt

Eine Spur der Verwüstung zogen unbekannte Kürbiswerfer im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha. Sie hatten nicht weniger als 28 geparkte Fahrzeuge mit dem schweren Gemüse beschädigt. Nun wurden die Täter ausgeforscht: Es handelt sich um vier junge Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren.
Die Burschen hatten in insgesamt drei Nächten von 5. bis 11. Oktober zunächst zum Verkauf beworbene Kürbisse gestohlen und diese dann während der Fahrt aus der seitlichen Schiebetür eines Transporters auf abgestellte Fahrzeuge geworfen.
Auch Mopedautos umgeworfen
Dabei richteten sie in zwölf Ortschaften im Bezirk Bruck an der Leitha hohen Sachschaden an: Heck- und Windschutzscheiben gingen zu Bruch, Karosserien wurden demoliert. Zusätzlich soll einer der Beteiligten auch ein Mopedauto zweimal umgeworfen haben. Der Gesamtschaden dürfte laut ersten Schätzungen bei rund 50.000 Euro liegen.
Durch umfangreiche Ermittlungsarbeiten konnte das Quartett, das ebenfalls im Bezirk wohnhaft ist, ausgeforscht werden. Die vier Burschen werden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.
