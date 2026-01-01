Mit Ronny soll endlich der erste Liga-Sieg her

Westligist FC Kufstein wartet seit über einem Jahr auf einen Liga-Sieg – der soll nun im neuen Jahr endlich mit Ex-Nationalteamspieler Ronald Gercaliu auf der Bank gelingen. Der 39-Jährige hatte erst im vergangenen Sommer bei den Tirolern seine Spielerkarriere beendet.
Noch im alten Jahr präsentierte der FC Kufstein den neuen, aber bekannten Trainer. Nachdem Ronny Gercaliu zweimal als Spielertrainer interimistisch einsprang, übernimmt der 39-Jährige nun fix als Cheftrainer beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht der Westliga. „Wir haben nach dem Abschied von Trainer Markus Holzer darüber gesprochen, wie es weitergehen soll“, sagte der ehemalige Nationalteamspieler. „Ich kenne die Mannschaft sehr gut, die Qualität ist nicht schlecht. Wir wollten eine schnelle Lösung, da hab ich gesagt: Ich mach´s“, erzählte Gercaliu, der erst vergangenen Sommer vom Verein verabschiedet wurde.
