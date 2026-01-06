Hausbank rettete Kunden gleich zweimal vor Betrug

Eigentlich wollte der 61-Jährige aus dem Bezirk Zwettl 580 Euro in Kryptowährung auf einer Onlineplattform investieren. Eine Woche später erhielt er zwei Rückzahlungen in Höhe von je 190 Euro. Weil er von einem großen Gewinn ausging, wollte er sich alles wieder auszahlen lassen. Nach Telefonaten musste er auf der Internetseite Formulare ausfüllen, dann folgten Whatsapp-Kontakte mit Anweisungen. Der Mann überwies dann „Bearbeitungskosten“. Weil sein Geldsegen aber ausblieb, fragte er bei seiner Bank nach, die Alarm schlug und sein Geld noch retten konnte.