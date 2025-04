In China steht bald die höchste Brücke der Welt

Dreimal so schwer wie Eiffelturm

Die Huajiang-Hängebrücke besteht aus Stahl, ist 2890 Meter lang und hat eine Hauptspannweite von 1420 Metern. Das Gewicht der Stahlträger beträgt 22.000 Tonnen, damit ist das Bauwerk dreimal so schwer wie der Eiffelturm in Paris.