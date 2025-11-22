Militärtransporte und Neutralität

In der EU, beziehungsweise in der Brüsseler Zentrale, gibt es gegenwärtig bekanntlich so etwas wie einen Aufrüstungs-Wettlauf. Und dabei planen die Militärs naturgemäß auch die Optimierung der Transportwege quer durch Europa für Truppen und schweres Gerät. Und weil unser Land „dem Erdteil inmitten“ liegt, soll auch Österreich dafür Straßen, Brücken und Tunnel tauglich machen.
EINERSEITS besagt schlicht und einfach die Geografie, dass Truppenverlegungen innerhalb der EU von Ost nach West oder von Nord nach Süd und umgekehrt um Österreich kaum herumkommen. Und im Rahmen der EU-Beistandspflicht wären wir im Falle eines Angriffs wohl auch verpflichtet, dies zu dulden.
ANDERERSEITS gibt es da nach wie vor unsere im Verfassungsrang stehende immerwährende Neutralität. Und jene Truppen und jenes schwere Kriegsgerät, Panzer, Artillerie, Munition und Raketen, die da im Krisenfall durch Österreich transportiert werden würden, wären wohl NATO-Truppen und NATO-Panzer. Mit Ausnahme der Schweiz und Liechtenstein sind wir bekanntlich von NATO-Staaten umgeben. Aber so etwas wie eine EU-Armee, deren Teil auch österreichische Einheiten wären, gibt es noch immer nicht.
Und auch wenn es möglicherweise EU-Gelder für den entsprechenden Ausbau der heimischen Infrastruktur geben könnte, wäre dies zweifellos ein weiterer Schritt zur Aushöhlung der österreichischen Neutralität.
