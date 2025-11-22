Militärtransporte und Neutralität

ANDERERSEITS gibt es da nach wie vor unsere im Verfassungsrang stehende immerwährende Neutralität. Und jene Truppen und jenes schwere Kriegsgerät, Panzer, Artillerie, Munition und Raketen, die da im Krisenfall durch Österreich transportiert werden würden, wären wohl NATO-Truppen und NATO-Panzer. Mit Ausnahme der Schweiz und Liechtenstein sind wir bekanntlich von NATO-Staaten umgeben. Aber so etwas wie eine EU-Armee, deren Teil auch österreichische Einheiten wären, gibt es noch immer nicht.