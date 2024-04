Krieg in Südamerika? Maduros Spiel mit dem Feuer

Es droht Krieg in Südamerika: Ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen, internationale Abkommen und internationale Warnungen plant Venezuela sich große Teile des kleinen, aber rohstoffreichen Nachbarn Guyana einzuverleiben. Was steckt hinter Präsident Nicolás Maduros so größenwahnsinnigen wie gefährlichen Plänen? Krone+ klärt auf.