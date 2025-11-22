Im Restmüll landen oft wertvolle Rohstoffe

„Da Restmüll thermisch verwertet wird, gehen all diese Stoffe unwiederbringlich verloren. Die korrekte Trennung, bleibt daher ein zentraler Schlüssel für Ressourcenschutz“, schildert Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Um das Öko-Bewusstsein zu schärfen und achtlose Routinen nachhaltig zu verändern, starten die NÖ-Umweltverbände mit ihrem Präsidenten Christian Macho die Kampagne „Tatort Tonne“. Sie nutzt eine kriminalistische Bildsprache und ruft dazu auf, im eigenen Haushalt genauer hinzusehen. „Ziel ist es, sichtbar zu machen, wie einfach, jeder mit wenigen Schritten etwas verändern kann“, so Macho.