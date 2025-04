Neues Pflegevolksbegehren: „Stehen vor Kollaps“

All diese Handgriffe übernimmt für den Leobner die „Mitzi“. „Heute hat mich die Mitzi auch noch in meine schönste Krawatte gesteckt“, sagt Katzianka und lacht. Die „Mitzi“ heißt Maria Gelenova und kommt aus der Slowakei. Viele Jahre schon ist sie als 24-Stunden-Betreuerin Tag und Nacht an Katziankas Seite.