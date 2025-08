Lauter Nicht-Applaus | Nur PR-Gag

Lauter Nicht-Applaus. Fast könnte man die Welle an Reaktionen auf meinen gestrigen „Brief an die Leser“, der auch auf krone.at und im Sonntags-Newsletter Thema war, als Tsunami bezeichnen. Wovon war im Kommentar die Rede? Dass die Stocker/Babler/Meinl-Reisinger-Regierung ihre Nulllohnrunde blendend verkauft, wenn sie behauptet, so „mit gutem Beispiel“ voranzugehen. Doch was heißt, „blendend verkauft“: sieht man sich die größtenteils eindeutigen Reaktionen an, gelingt dieses „Verkaufen“ so gar nicht. Online wurde auf den Kommentar unter dem Titel „Kein Applaus“ mehr als 1000 Mal reagiert, auch Leserbriefe langten viele ein. So viel kann man sagen: Das Echo ist ein ganz lauter Nicht-Applaus!