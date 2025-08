„Mein bestes Rennen, aber keiner merkte es“

Der Sturm an die Spitze von Oscar Piastri vorbei an Lando Norris zum Sieg, die Aufholjagd von Lewis Hamilton, sonst war zuletzt in Spa nicht viel los mit Überholen. Dafür gab’s von den Formel-1-Fans Kritik zu hören. Ab Freitag geht’s in Ungarn noch ein letztes Mal vor der Sommerpause weiter, und das „zweite Heimrennen“ der Österreicher ist traditionell noch ärmer an Überholmanövern – wie sinnvoll der Hungaroring also überhaupt noch ist, fragte die „Krone“ bei Ex-Pilot und Streckendesigner Alexander Wurz nach.