Schöne (S)ex-Lehrerin muss nicht ins Gefängnis

Rikki Lynn Laughlin (26) war vor Kurzem noch Lehrerin in einer US-Kleinstadt. Dann aber verliebte sie sich in einen ihrer Schüler, sendete dem 16-Jährigen schlüpfrige Videos und Bilder und wollte ihn zum Sex überreden. Dieser vertraute sich seinen Eltern an, sie wurde verhaftet. Eine lange Gefängnisstrafe drohte – doch Laughlin kommt bald frei ...