Darum ist Sturms Löwe jetzt noch stärker

Eigentlich hätte Daniil Khudyakov nach dem Abgang von Kjell Scherpen im letzten Sommer zur neuen Nummer eins von Sturm aufsteigen sollen. Es war alles angerichtet, doch dann passierte das Malheur. „Es hatte geregnet, die Straße war noch nass, als ich mit dem Fahrrad zum Training gefahren bin. Ich bin zu schnell gewesen“, erinnert sich Khudyakov an den bösen Unfall im Sommer-Trainingslager in Pichlarn.