Darum ist Sturms Löwe jetzt noch stärker

Loch im Eis bei Test in neuer Olympia-Halle
Match unterbrochen
Mit Daniil Khudyakov als neue Nummer eins geht Meister Sturm in das Frühjahr. Der 22-jährige Russe kämpfte sich nach einer bösen Verletzung zurück. Der Tormann gilt als coole Socke und nervenstark und ist bereit für seinen nächsten Karriereschritt. Wieso er jetzt noch besser als vor dem Ausfall ist.
Eigentlich hätte Daniil Khudyakov nach dem Abgang von Kjell Scherpen im letzten Sommer zur neuen Nummer eins von Sturm aufsteigen sollen. Es war alles angerichtet, doch dann passierte das Malheur. „Es hatte geregnet, die Straße war noch nass, als ich mit dem Fahrrad zum Training gefahren bin. Ich bin zu schnell gewesen“, erinnert sich Khudyakov an den bösen Unfall im Sommer-Trainingslager in Pichlarn.
