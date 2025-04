Mehrere Verletzte bei Schüssen an US-Universität

Der Vorfall ereignete sich im Südosten der USA an der Florida State University in Tallahassee. Dort hatte die Universität am Donnerstag einen Alarm wegen eines Amoklaufs herausgegeben. Studenten und Angestellte an der Universität wurden angewiesen, sich nicht wegzubewegen, sondern an Ort und Stelle in Deckung zu gehen.