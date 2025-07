Dieses Friedensangebot macht Harry den Royals

Nicht nur einmal kam es bei wichtigen Terminen im royalen Terminkalender zu Konflikten mit Auftritten der Sussexes. Zuletzt schritt Prinz Harry auf den Spuren seiner Mutter Prinzessin Diana durch ein Minenfeld in Angola. Bilder, die für so großes mediales Interesse sorgten, dass die Feierlichkeiten zum 78. Geburtstag von Königin Camilla fast in den Hintergrund traten.