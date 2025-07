Meghan und Harry wollen sich nicht versöhnen

Geheimes Treffen in London

Letzte Woche war an die Öffentlichkeit gelangt, dass der Adjutant des Königs, Tobyn Andreae, mit der Leiterin von Harrys Haushalt in Montecito, Kalifornien, Meredith Maines, und ihrem Kollegen Liam Maguire, der das PR-Team der Sussexes in Großbritannien leitet, in einem privaten Londoner Club auf einen Drink zusammengekommen waren. Die Aufregung war groß, immerhin dürfte es das erste Treffen von Beratern der Seiten seit Jahren gewesen sein. Die Sussexes waren jedoch so gar nicht angetan von dem Wirbel rund um den „Friedensgipfel“, wie Schlagzeilen in die Welt posaunten. Dass diesbezüglich Fotos und Informationen an die Öffentlichkeit gelangt waren, gefiel dem Paar nämlich gar nicht. Diese seien nicht von ihnen lanciert worden, wurde vehement betont.