Was ist wirklich passiert, Frau Meinl-Reisinger?

Heumarkt 7, die pink dekorierte Zentrale der Neos. Vor fünfeinhalb Stunden fand hier jene Pressekonferenz statt, die die Republik erschüttert hat. Dreierkoalition geplatzt! Damit hat Beate Meinl-Reisinger ihre beiden Verhandlungspartner Karl Nehammer (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ) kalt erwischt. Und auch den Bundespräsidenten überrascht. Fast fröhlich betritt sie kurz nach 16 Uhr das „Neos-Lab“. Dunkelblaues Kostüm, cremefarbene Bluse mit Masche, High Heels in Navy Blue – dasselbe Outfit trägt sie später auch noch bei Martin Thür in der ZiB 2: „Wenn ich heimgehe und mich umziehe, schlafe ich garantiert auf der Couch ein“, lacht sie, „ich bin nämlich ein bissel übernachtig.“ Bis 23 Uhr dauerte am Donnerstag die letzte Runde für eine Zuckerlkoalition. „Geschlafen habe ich in dieser Nacht vielleicht drei Stunden“, sagt die Politikerin, als sie am weißen runden Tisch Platz nimmt. Dafür sieht sie recht frisch aus.