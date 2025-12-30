War Bahn-Chaos nur ein Vorgeschmack auf 2026?

Drei Stunden fuhren keine Züge am Montag ab 3.30 Uhr durch den Salzburger Hauptbahnhof. Davon waren zunächst vor allem die Nightjets betroffen, später kamen dann noch die Pendlerzüge dazu. Langsam konnte der Verkehr um 6.40 Uhr wieder anrollen. „Der Zugverkehr hat sich gegen 9.30 Uhr wieder normalisiert“, heißt es seitens der ÖBB auf „Krone“-Anfrage. Grund für die Sperre war ein Stellwerk direkt beim Hauptbahnhof. Ob es sich dabei um einen Anschlag gehandelt haben könnte? Im heurigen Jahr hat es in Deutschland immer wieder Sabotagen gegeben, die für lange Verzögerungen und Chaos gesorgt. Allein im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen waren es neun. „Nein, es war definitiv ein technischer Defekt“, sagt Christoph Gasser-Mair (ÖBB) und fügt hinzu: „Dass es bei uns Anschläge gegeben hätte, ist mir nicht bekannt.“