Klagenfurt segelt im Cup beim Drittligisten raus

Früher Rückstand

Desaströs startete Austria Klagenfurt in die Saison. Schon nach 17 Minuten stand es auswärts 2:0 für Regionalligist Horn. Weil beim 1:0 Budimir die Abwehr überlupft, dann Goalie Kuttin keine Chance ließ (12.) – und beim 2:0 war‘s Slapstick pur: Liu will zu Kuttin zurückpassen, der Tormann aber läuft raus und der Ball an ihm vorbei, Drammeh Jabbeh schiebt ins leere Tor ein (17.). Am Ende sahen die Horner noch Rot wegen einer Tätlichkeit (87., Kitenge). Klagenfurt hatte zwar einige Chancen, segelt am Ende aber nicht unverdient aus dem Cup raus. . .