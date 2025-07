Emotional! Baumgartner-Gedenken bei Messi-Match

Baumgartner war am Donnerstag in Porto Sant’Elpidio an der Adriaküste mit einem Motor-Paragleitschirm unterwegs, als er auf einmal die Kontrolle über das Fluggerät verlor. Der 56-Jährige stürzte in einen Hotel-Pool und verstarb noch an Ort und Stelle. Die Staatsanwälte der mittelitalienischen Stadt Fermo, die zur Todesursache ermitteln, vermuten, dass ein unerwarteter Zwischenfall zum Absturz des Motor-Paragliders geführt haben könnte. Dies ergab eine erste Untersuchung des Fluggeräts durch die Ermittler.