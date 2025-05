Abkommen möglich: Iran zu Atomdeal mit USA bereit

USA beschlossen neue Sanktionen

Am Mittwoch beschlossen die USA neue Sanktionen gegen das Raketenprogramm des Iran. Trump hat in seiner zweiten Amtszeit den Druck auf den Iran erhöht und auch mit einem Militärschlag gedroht, sollte Teheran keinem Atomdeal zustimmen. Am Dienstag bekräftigte er am Rande eines Besuchs in Saudi-Arabien: „Ich möchte einen Deal mit dem Iran machen.“