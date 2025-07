Potus, Pickles, Photoshop

Es gibt zum Glück charmantere Pokal-Geschichten. Etwa die von 1966, als unmittelbar vor der WM in England die Coupe Jules Rimet geklaut wurde und erst mal unauffindbar war. Damals wurde ein Collie-Mischling namens Pickles weltberühmt, weil er auf einem Spaziergang mit seinem Herrchen in South Norwood das begehrte Stück, wie Fish & Chips in Zeitungspapier gewickelt, in einem Gebüsch fand, so dass Bobby Moore am 30. Juli die Trophäe aus der Hand von Queen Elizabeth II. in Empfang nehmen konnte. Herrchen David Corbett erhielt einen Finderlohn von 6.000 Pfund und wurde mit Pickles zu einem Festbankett eingeladen, an dessen Ende dieser die Teller aller Gäste abschlecken durfte. Leider wurde der Pokal viele Jahre später in Brasilien erneut geklaut und ist seither endgültig verschwunden, weil ihn die Diebe kurzerhand eingeschmolzen haben. Das wiederum ist deutlich weniger charmant.