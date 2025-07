Grüne wollen mehr zu neuer Stromleitung wissen

Er vertritt die Meinung, dass bei einem Projekt dieser Größenordnung auch Alternativen zur Freileitung, also eine Erdverkabelung, angedacht werden sollten: „Internationale Großprojekte wie der deutsche Sued-Link oder Abschnitte zwischen Emden und Osterath zeigen, dass moderne Erdkabel-Technologie insbesondere in sensiblen oder dicht besiedelten Regionen zunehmend Anwendung findet“, schreibt er in einer Anfrage an die Regierung. Die Bevölkerung habe ein Recht darauf, zu erfahren, wie bei der Erneuerung der längsten und wichtigsten Stromleitung Vorarlbergs vorgegangen wird. Er fordert die Veröffentlichung sämtlicher Gutachten. Alles andere wäre „Geheimniskrämerei“.