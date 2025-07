Altach bleibt wohl ein Kandidat für den Abstieg

Siebenmal im unteren Playoff gespielt, siebenmal nicht abgestiegen. Zumindest in diesem Aspekt ist der SCR Altach Rekordhalter in der Bundesliga. Kein anderer Klub überlebte den beinharten Abstiegskampf so lange. Da gibt es nach sieben Saisonen seit der Einführung der Bundesliga längst klare Werte. Vier Jahre in Folge in der Qualifikationsgruppe haben bislang noch jedem Klub den Kopf gekostet – außer eben den Rheindörflern.