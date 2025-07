Ehrheblich mehr Risiko beim Zeckenstich

Jüngstes Beispiel ist die „Monsterzecke“ – in wissenschaftlichen Kreisen auch „Hyalomma marginatum“ genannt. „Diese subtropische Zeckenart konnten wir zum ersten Mal im Jänner 2023 in Vorarlberg dokumentieren“, berichtet Elisabeth Ritter. Mit Zugvögeln gelangen Hyalomma-Larven bzw. Nymphen aus ihren natürlichen Verbreitungsgebieten in Südeuropa, Nordafrika und Teilen Asiens nach Westeuropa. „Bisher haben die vorherrschenden klimatischen Bedingungen eine Weiterentwicklung zum Adulttier verhindert. Offenbar ist das nun durch die veränderten Klimabedingungen möglich geworden.“