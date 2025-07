Ein ordentlicher Auftritt zur Stadioneröffnung

Volksfeststimmung in Lustenau und Bundesliga-Flair in der neuen Sun Minimeal-Arena. Sowohl die Austria-Fans als auch die 800 mitgereisten Augsburger Anhänger verliehen der Eröffnung des ausverkauften Reichshofstadion mehr als einen würdigen Rahmen. Die Fangruppen huldigten sich gegenseitig. Alles war für ein Fußballfest angerichtet. Und beinahe wäre die Arena auch mit einem Lustenauer Tor eingeweiht worden. Doch Jastremski (7.) köpfelte den Ball nach Gmeiner-Flanke über das Tor. In der ersten halben Stunde war die Mader-Elf dem deutschen Bundesligisten sogar ebenbürtig. Noch vor der Pause zeigte sich aber der Qualitätsunterschied der beiden Teams.