Unwetter löste mehrere Murenabgänge aus

Der Starkregen, der am Samstagnachmittag in Teilen Vorarlbergs eingesetzt hat, hatte böse Folgen: Im Montafon, genauer in Gaschurn Partenen, lösten sich mehrere Gerölllawinen und stürzten in Richtung Tal. So ging etwa in Gaschurn eine Mure in den Tschambreubach ab. Auch die bei Ausflüglern so beliebte Silvretta Hochalpenstraße wurde durch Murenabgänge beschädigt.