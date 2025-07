„Publikum meist höflich und sehr gut gelaunt“

Überall ist diese seltsame Mischung aus hoher Professionalität und jovialer Freundlichkeit zu spüren. Jeder hat seinen Platz, macht seinen Job. Die Auftragsbücher sind voll. Die Ernte kann wieder eingefahren werden, auch wenn Philipp Stölzls „Freischütz“ die Kritik nicht gerade in Begeisterungsstürme im Bodensee hat ertrinken lassen. Wurscht. Solange die Leute kommen, darf auch ruhig etwas Zeitgeist säuseln in dem verstaubten Stück. Wichtig ist die Kohle. Nicht die Kunst. Denn Hunderte von Bussen werden in den kommenden Wochen die Festspielgäste in einem Rundumsorglospaket nach Bregenz karren und spätnachts auch wieder heim. „Was haben wir gesehen, Trude?“, fragt der hundemüde Ehegatte aus Nürtingen beim Einschlafen seine Frau. „Das war Oper, Hans. War das nicht herrlich? Der Sonnenuntergang und das golden glänzende Lindau im Hintergrund?“ – „Warum sind die lesbisch? Steht das so im Stück?“, will er noch gähnend wissen. – „Ach, du hast keine Ahnung von Kunst“, seufzt Trude. Aber Hans hört es schon nicht mehr.