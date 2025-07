Zelt geräumt: Polizei muss mit Gewalt durchgreifen

Was als fröhliches Feuerwehrfest in Bildstein begann, endete am späten Abend des 19. Juli mit einem Großeinsatz der Polizei. Bereits gegen 22 Uhr war das Gelände so überfüllt, dass der Veranstalter einen Einlass-Stopp verhängte. Doch nicht alle Gäste zeigten Verständnis – mehrere reagierten zunehmend aggressiv gegenüber den Sicherheitskräften.