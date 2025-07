Austria-Trainer Markus Mader denkt schon weiter

Lustenau ist gerüstet

Für den Trainer ist das Eröffnungsspiel bereits wieder abgehakt. „Es gilt, sich ab jetzt auf die kommenden Aufgaben und die Meisterschaft zu konzentrieren.“ Nach zwei freien Tagen versammelt Mader am Dienstag die Mannschaft wieder zur Vorbereitung auf das ÖFB-Cup-Spiel in Kuchl, das am Samstag (18) über die Bühne geht. Die Austria scheint aber gerüstet zu sein, die Startformation präsentierte sich gegen den deutschen Bundesligisten kompakt und durchaus auch mit Spielideen. Einzig ein Tor fehlte.