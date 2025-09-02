Warum „Nicht-Aufsperren“ hier teuer werden kann

Strafe bis zu über 1000 Euro droht

Dass viele Betriebe am Montag geschlossen haben, wird nicht moniert, sehr wohl aber, wenn während des Rests der Woche bei manchen ständig die Rollläden unten bleiben. Das Marktamt betont: „Die Einhaltung der Kernzeiten ist zentral für die Attraktivität und die Besucherfrequenz des Südbahnhofmarkts.“ Die Nichteinhaltung der Betriebszeiten kann als Verwaltungsübertretung mit bis zu 1090 Euro Strafe geahndet werden.