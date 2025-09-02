Der nächste E-Scooter-Unfall: 17-Jähriger verletzt

Ein 17-jähriger Syrer aus Linz fuhr am Montag gegen 19.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der B144 von Lambach kommend Richtung Edt bei Lambach. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 17-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den angrenzenden Gehsteig und stieß gegen einen Betonsockel eines Geländers, wodurch der E-Scooter-Lenker zu Sturz kam.