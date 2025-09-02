Lkw-Fahrer schoss beim Linksabbiegen Rennradler ab

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr am Montag gegen 18.15 Uhr mit seinem Firmen-Lkw auf der L573 von Grein Richtung Bad Kreuzen. Dann bog der 60-Jährige links auf die Gemeindestraße Bad Kreuzen ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, gerade ausfahrenden 51-jährigen Rennradfahrer aus dem Bezirk Linz-Land.