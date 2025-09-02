Bei Spritztour mit Opas Elektromobil umgekippt

Der nächste E-Scooter-Unfall: 17-Jähriger verletzt
Gegen Betonsockel
Die Langeweile in den Ferien war groß. So groß, dass zwei Buben (beide 13) am Montag in Hargelsberg (OÖ) mit dem Elektromobil des Opas eine Spritztour unternahmen. Doch dieses kippte um, ein Bub kam ins Krankenhaus.
Zwei 13-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land lenkten am Montag gegen 17.15 Uhr in Hargelsberg gemeinsam ein vierrädriges Elektromobil. Auf dem leicht abschüssigen Güterweg Nussbichler kippte das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Fahrzeugseite.
Einer wurde verletzt
Einer der beiden 13-Jährigen wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler-Universitätsklinikum Linz gebracht.
