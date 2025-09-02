Aus für Cumberland: Wird Schloss jetzt verkauft?

Jetzt ist damit aber, wie von der „OÖ-Krone“ berichtet, Schluss. Unter großem Protest setzte Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) einen Plan um, der bereits vor zehn Jahren fixiert worden war. Weil eine Renovierung des Gebäudes zu teuer und aufwendig war, sollen alle 79 Bewohner bis 2027 in andere Einrichtungen verlegt werden – konkret ins nahe Pfaffing oder in das weiter entfernte Christkindl bei Steyr.