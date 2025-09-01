Linzer Museum gibt Überreste von Maori zurück

„Kritische Aufarbeitung“

Im Zuge der systematischen Aufarbeitung der eigenen Sammlungsgeschichte habe man im Bestand des Francisco Carolinum in Linz die Skelettteile identifiziert. „Seit rund drei Jahren widmen wir uns in einem umfassenden Forschungsprojekt der kritischen Aufarbeitung der kolonialen Verflechtungen unserer Sammlungen. Die Auffindung von kōiwi tangata ist von höchster kultureller und ethischer Bedeutung. Es ist unser klarer Auftrag, diese Überreste respektvoll und würdevoll an ihre Herkunftsgemeinschaft zurückzuführen“, erklärte Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Direktor.