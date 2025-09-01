Linzer Museum gibt Überreste von Maori zurück

In seine Heimat zurück kommt ein Maori, dessen Überreste nach seinem Tod durch einen Forscher nach Oberösterreich „entführt“ worden war. Das liegt schon weit mehr als 100 Jahre zurück. Bei der Landes-Kultur GmbH ist man während der Aufarbeitung des eigenen Depots auf die Überreste gestoßen.
Die Funde stammen aus Beständen von Andreas Reischek, der von 1877 bis 1889 in Aotearoa (Neuseeland) forschte und dort – neben wissenschaftlich naturkundlichen Sammlungen – nachweislich auch Gräber der Māori und Moriori plünderte, heißt es bei der OÖ Landes-Kultur GmbH. Noch für September sei die Repatriierung an das Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa in Wellington geplant.
„Kritische Aufarbeitung“
Im Zuge der systematischen Aufarbeitung der eigenen Sammlungsgeschichte habe man im Bestand des Francisco Carolinum in Linz die Skelettteile identifiziert. „Seit rund drei Jahren widmen wir uns in einem umfassenden Forschungsprojekt der kritischen Aufarbeitung der kolonialen Verflechtungen unserer Sammlungen. Die Auffindung von kōiwi tangata ist von höchster kultureller und ethischer Bedeutung. Es ist unser klarer Auftrag, diese Überreste respektvoll und würdevoll an ihre Herkunftsgemeinschaft zurückzuführen“, erklärte Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Direktor.
2027 soll es im Francisco Carolinum unter dem Titel „Te Whakahoki – Return, Responsibility, Future“ eine Ausstellung geben.
