Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attacke in Schärding

„Frauen mit Kopftuch sind Angriffsfläche“

Oberösterreich
02.09.2025 06:00
Auf einem Markt in Schärding wurde eine Muslima (33, Symbolbild) das Opfer eines 66-jährigen ...
Auf einem Markt in Schärding wurde eine Muslima (33, Symbolbild) das Opfer eines 66-jährigen Deutschen.(Bild: P. Huber)

Die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich verurteilt den brutalen Angriff auf eine einkaufende Kopftuchträgerin aufs Schärfste, Experten berichten von stetig steigender Islamfeindlichkeit. Die „Krone“ hat nachgefragt, warum die ohnehin schon heikle Lage immer mehr eskaliert.

0 Kommentare

„Ich esse Schweinefleisch, also musst du auch!“ Die mutmaßliche Attacke auf eine kopftuchtragende Muslima (33) auf einem Wochenmarkt in Schärding regt auf. Ein 66-jähriger Deutscher aus der Nähe von Bayreuth soll die einkaufende Frau – wie berichtet – aufs Ärgste beschimpft und bedroht. Zudem soll er versucht haben, ihr ein Frankfurter in den Mund zu stopfen und ihr dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung drohen morgen am Landesgericht Ried/I. im Falle einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft.

Hohe Dunkelziffer
„Leider bekommen wir immer wieder Meldungen über verbale oder körperliche Angriffe, insbesondere auf Frauen mit Kopftuch, die eine sichtbare Angriffsfläche für Ressentiments bieten. Viele Fälle werden jedoch gar nicht angezeigt, weil Betroffene Angst haben oder resignieren. Das bedeutet, dass die Dunkelziffer deutlich größer ist, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen“, heißt es auf „Krone“-Nachfrage von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ).

Verklärtes Bild ist lange vorbei
Das bestätigt auch Integrationsexperte und Soziologe Kenan Güngör und ergänzt zur wachsenden Islamfeindlichkeit: „In den 1980ern hatte man in Westeuropa von Muslimen noch ein fast verklärtes Bild à la ,Tausendundeine Nacht‘, aber das ist lange vorbei.“

„Übergriffe ernst nehmen“
Die islamischen Institutionen verurteilen solche Taten jedenfalls aufs Schärfste: „Es handelt sich nicht um ,Provokationen‘ oder ,Missverständnisse‘, sondern um Hass- und Gewalthandlungen gegen das Opfer und die Grundwerte unseres Zusammenlebens. Wir fordern, dass Gesellschaft und Politik solche Übergriffe ernst nehmen“, so eine Sprecherin der Glaubensgemeinschaft.

Zitat Icon

Es gibt das islamfeindliche Phänomen, aber auch in Teilen der muslimischen Jugendkultur eine islamische Dominanzvorstellung, in der Nicht-Muslime abgewertet werden. Die Leidtragenden dieser gegenseitigen Eskalation sind fast immer unbeteiligte Menschen.

Integrationsexperte und Soziologie Kenan Güngör

Bild: Jöchl Martin

Beide Seiten problematisch
Güngör ergänzt: „Natürlich legitimiert nichts so einen Übergriff. Es gibt aber nicht nur das islamfeindliche Phänomen, sondern in Teilen der muslimischen Jugendkultur eine islamische Dominanzvorstellung, in der Nicht-Muslime abgewertet werden. Die Leidtragenden dieser Eskalation sind fast immer Unbeteiligte.“ Der Angeklagte aus Oberbayern, der zumindest in Österreich unbescholten ist, leugnet die Tat. Drei Zeugen sollen am Mittwoch Klarheit schaffen. 

Lesen Sie auch den „Krone“-Kommentar:
Die anderen leben lassen . . .

. . . kann doch nicht so schwer sein. Man stelle sich vor, vegane Aktivisten würden einen Schnitzelwirt stürmen und den schockierten Gästen Tofu in den Mund stopfen, sie obszön beleidigen, sie bedrohen und jedem einzelnen dreimal mit der Faust ins Gesicht schlagen. Das würde selbst dem hungrigsten Schnitzeltiger den letzten Appetit verderben – aber so etwas ist noch nie passiert.

(Bild: Krone KREATIV/Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

Wer im Wettkampf der Primitivität gewinnt – halbstarke Haram-Schreier im Kampf gegen „Ungläubige“ oder der hier Angeklagte? Niemand. Verlierer sind sie beide, und sollten sich um ihre eigenen Probleme kümmern.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
217.130 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
196.885 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
126.607 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2414 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1579 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1215 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Gmunden im Test-Glück
Wie es zur Einladung vom FC Bayern München kam
Attacke in Schärding
„Frauen mit Kopftuch sind Angriffsfläche“
Wenig zu feiern
Für „Schampus“ geht‘s zwei Jahre in den Knast
Krone Plus Logo
Beide Klubs makellos
In Altmünster entbrennt Ortsduell um die Spitze!
Krone Plus Logo
Drei Bisse in Serie:
So weiß der Hund, dass er nicht der Chef ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf