„Frauen mit Kopftuch sind Angriffsfläche“

„Ich esse Schweinefleisch, also musst du auch!“ Die mutmaßliche Attacke auf eine kopftuchtragende Muslima (33) auf einem Wochenmarkt in Schärding regt auf. Ein 66-jähriger Deutscher aus der Nähe von Bayreuth soll die einkaufende Frau – wie berichtet – aufs Ärgste beschimpft und bedroht. Zudem soll er versucht haben, ihr ein Frankfurter in den Mund zu stopfen und ihr dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung drohen morgen am Landesgericht Ried/I. im Falle einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft.