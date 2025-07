Wie Benkos Leibwächter die Soko zum Tresor führte

Unter falschem Namen bei Benko

Jens E. hatte sich im Oktober 2023 als Personenschützer bei René Benko beworben. Was dem Signa-Gründer und seinem Sicherheitschef damals verborgen blieb: Jens E. hatte ein schillerndes Vorleben – er soll in der Schweiz unter seinem richtigen Namen ins Visier der Justiz geraten sein. Mit falscher Identität hatte der Sicherheitsmann seine Tätigkeit bei Benko aufgenommen. Bis am 23. Oktober 2024 aufgrund eines Auslieferungsersuchens der Schweizer Justiz in Innsbruck die Handschellen klickten.