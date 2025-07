Musiker als jung gebliebener YouTuber mit Tuba

Der pensionierte Ministerialrat – er war im Landwirtschaftsministerium tätig – ist als aktiver Musiker in der Pfarre Frauenkirchen, der Basilika und bei diversen Musikgruppen tätig. Außerdem lässt er seine Stimme in mehreren Chören erklingen. „Ich singe Bass, wenn Not am Mann ist aber auch Tenor“, schmunzelt er.