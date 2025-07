„Esel sind von der Art her wie Katzen mit Hufen!“

Laut Weinhandl sind Esel großartige Begleiter. Geht man mit ihnen wohin, kommt man sicher an sein Ziel. Denn sie achten auf die Umgebung, bemerken Dinge schon früher, als man sie selbst sieht. Ist es nötig, können sie äußerst wehrhaft sein. Vor allem wenn sich Raubtiere – in etwa Hunde – nicht adäquat verhalten, können sie angreifen. „Das kommt aber recht selten vor“, erklärt die Tier-Therapeutin. Theresa Weinhandl versucht ihren Gästen auch immer etwas über Esel mitzugeben. Wussten Sie zum Beispiel, dass sowohl Katzen als auch Esel von Wüstentieren abstammen? Oder warum „Emma“ und „Ilda“ so große Ohren haben? Nein? Ihre Ohren fungieren als große Klimaanlage für den Körper. Esel können zwar schwitzen, was sie gegebenenfalls auch tun, oft reicht aber die Kühlung über die Ohren. Und noch ein spannender Punkt, der für das herzige Getier spricht: Sie sind auch für jene geeignet, die gegen Pferdehaare allergisch sind. Also: Nichts wie ran an den Esel! Mehr Infos und Kontakt unter theresel.at