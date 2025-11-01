Neuer Trainer, neues Glück für einen ÖFB-Legionär?

Polanski stellt sich vor Stöger

Angesprochen auf die Kritik, dass Stöger zuletzt einige Fehler unterlaufen seien, stellt sich der Coach vor seinen Schützling: „Natürlich sind da auch mal Aktionen dabei, bei denen man sich etwas anderes wünscht. Aber wer viele Aktionen hat, darf auch mal Fehler machen. Mir ist das lieber, als wenn einer kaum ins Spiel kommt. Ich bin sehr zufrieden, wie Stögi die Situation annimmt. Er ist ein Typ, und wir brauchen Typen in der Mannschaft.“