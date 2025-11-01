Neuer Trainer, neues Glück für einen ÖFB-Legionär?

Jetzt muss es aber klappen mit dem Durchbruch bei Borussia Mönchengladbach für Kevin Stöger. Denn unter Neo-Coach Eugen Polanski bekommt der Österreicher erneut die Chance als Stammspieler – inklusive Sonderlob. Allerdings ist es vermutlich die letzte Gelegenheit des 32-Jährigen bei den Deutschen.
Seit seinem Wechsel aus Bochum will es bei Kevin Stöger in Gladbach nicht so recht klappen. Nach einer starken Anfangsphase wurde er allmählich von starker Konkurrenz aus der Startelf gedrängt und musste sich als Joker beweisen. Nach dem Abschied von Starspieler Alassane Plea winkte dem Österreicher die Startelf und Trainer Gerardo Seoane.
Doch der Saisonstart des Klubs ging katastrophal schief, Stöger konnte die Hoffnungen nicht erfüllen und der Trainer schließlich den Hut nehmen. Unter dem neuen Trainer Eugen Polanski kehrt die Hoffnung allmählich zu den „Fohlen“ zurück – und der Ex-Profi stellt klar: Stöger erhält von ihm eine neue Chance, wie „Bild“ berichtet!
Unter der Woche gab es einen glanzlosen Pokalsieg gegen Zweitligist Karlsruhe – Stöger leistete mit einem Assist seinen Beitrag. „Stögi hat einen großen Mehrwert für die Mannschaft. Er läuft viel, reagiert clever und macht Bälle fest, die schwierig sind.“
Polanski stellt sich vor Stöger
Angesprochen auf die Kritik, dass Stöger zuletzt einige Fehler unterlaufen seien, stellt sich der Coach vor seinen Schützling: „Natürlich sind da auch mal Aktionen dabei, bei denen man sich etwas anderes wünscht. Aber wer viele Aktionen hat, darf auch mal Fehler machen. Mir ist das lieber, als wenn einer kaum ins Spiel kommt. Ich bin sehr zufrieden, wie Stögi die Situation annimmt. Er ist ein Typ, und wir brauchen Typen in der Mannschaft.“
Mal sehen, ob Stöger seine vielleicht letzte Chance in Gladbach nutzen kann und mit seinem Team bald die Trendwende einleiten kann ...
