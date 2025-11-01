Vorteilswelt
Noch kein Sieg

Vieira muss bei Serie-A-Schlusslicht Genoa gehen

Fußball International
01.11.2025 13:58
Patrick Vieira
Patrick Vieira(Bild: AFP/APA/Filippo MONTEFORTE)

Der frühere Fußball-Weltmeister Patrick Vieira ist nicht mehr Trainer des italienischen Erstligisten Genoa. Das nach neun Ligapartien noch sieglose Schlusslicht der Serie A gab die Trennung vom 49-jährigen Franzosen am Samstag bekannt.

Vieira hatte den Klub im vergangenen November übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

Der frühere Arsenal-Kapitän hat in seiner Trainerkarriere bisher auch den MLS-Club New York City FC, OGC Nizza, Crystal Palace und Racing Straßburg betreut.

