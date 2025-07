Digitaler Euro soll Autonomie Europas schützen

Das meiste Geld wird aktuell von Privatbanken über die Vergabe von Krediten geschaffen und in Umlauf gebracht. Nur das physische Bargeld wird in Form von Münzen und Scheinen direkt von den Zentralbanken des Euro-Systems ausgegeben. Angesichts des starken Trends hin zur Digitalisierung, gehe es darum „wie wir (die Zentralbank, Anm.) Bargeld auch in einer digitalen Zukunft zur Verfügung stellen können“, so Summer.