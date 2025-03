Digitaler Euro: Wird Bargeld bald bedeutungslos?

Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet seit Jahren an der Einführung eines digitalen Euros. 2030 soll es dann so weit sein. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Eine Chance für eine bequeme, unabhängige europäische Zahlungsmethode oder ein Schritt weiter in Richtung Kontrolle, Überwachung und weg von der Privatsphäre? Was meinen Sie?