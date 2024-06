Digitaler Euro laut Umfrage noch wenig bekannt

Selbst unter denen in der Umfrage, die die Digital-Währung kannten, gebe es noch viele Missverständnisse, erklärte die Bundesbank. So seien in dieser Gruppe 15 Prozent der Ansicht, der digitale Euro solle das Bargeld ersetzen. Die EZB und die Bundesbank hatten in der Vergangenheit immer wieder betont, dass das Bargeld nicht abgeschafft werden soll.