Paradies für Naschkatzen ganz im Ami-Style

Zweite Filiale sperrt bald auf

Vor allem Schüler aus der Umgebung kommen her und holen sich einen Energiekick. Mit lustigen Gewinnspielen und Sonderaktionen lockt er das seine Gäste zusätzlich an. Demnächst expandiert Nikolic, und zwar in die Lugner City. „In Hietzing sind wir ab vom Schuss, dann sind wir mitten im Geschehen“, so der gebürtige Serbe.